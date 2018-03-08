Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Havza ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Havza Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından Şeyhsafi Mahallesi'nde Orhan T'nin iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 2 gramlık paketler halinde 100 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan Orhan T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.