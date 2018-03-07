Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sırasında kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Samsun'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sırasında kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde polisleri gören Oğuz K, araçtan inerek yaya olarak kaçtı. Kovalamacanın ardından Barış Bulvarı'nda yakalanan Oğuz K, gözaltına alındı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 940 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.