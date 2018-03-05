Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Orhan Boğ'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde kiraladığı bekar evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İkametten çıkan bir kişiyi yakalayan ekipler, 2,12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Boğ'un kiraladığı eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 paket halinde yaklaşık 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Boğ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının, üç ayrı uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 3 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.