Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen Ercüment S. ile Kadir S'yi takibe aldı.

Kadir S'nin bir araçla gelen kişilerle uyuşturucu alışverişi yaptığını belirleyen ekipler, otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulan ekipler, Kadir S. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı.

Ercüment S'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 308 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler buldu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercüment S, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.