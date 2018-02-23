Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde Cihan Y'nin üzerini arayan polis, 50 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Şüphelinin evindeki aramada ise 265 gram daha sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cihan Y. hakkında, ikisi uyuşturucu ticaretinden olmak üzere 8 suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.