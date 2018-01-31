Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.


Belirlenen adreste arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve 229 mermi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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