Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.



Belirlenen adreste arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ve 229 mermi ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.