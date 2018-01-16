Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uyuşturucu sattıkları yönünde bilgi bulunan Fehmi H. ile Gökhan G'yi takibe aldı.
İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde araç içinde yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, üç paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Fehmi H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Gökhan G. ise serbest bırakıldı.