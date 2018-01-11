Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da bir apartmanın bodrum katında uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turan Uzunlar'ın, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi'nde bir binanın bodrum katını zula olarak kullanıp uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Ekipler takibe aldıkları zanlının bir kişiye uyuşturucu sattığını görünce operasyon düzenledi. Şüpheliyi binanın bodrum katında bulunan zulasına girerek uyuşturucu madde saklarken suç üstü yakalandı.

Yapılan aramalarda, 4 paket halinde 83,67 gram sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kağıt ve poşet parçaları ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uzunlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.