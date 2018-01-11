Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir binanın bodrum katını zula olarak kullanıp buradan irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Söz konusu olayla ilgili T.U. Narkotik polisi tarafından takibe alındı. T.U. bir kişiye 1 paket bonzai sattığı tespit edildi ve söz konusu uyuşturucu satın alan kişiden elde edildi. Binanın bodrum katında bulunan zulasına girerek uyuşturucu madde sakladığı iddia edilen T.U., suç üstü yakalandı. Bodrum katında ve T.U.'nun üzerinde yapılan aramada, 4 paket halinde toplam 83,67 gram bonzai ile uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda kağıt ve poşet parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN