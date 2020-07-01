Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
01.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:58
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 7 bin 324 uyuşturucu hap, 35,16 gram sentetik uyuşturucu, 3,43 gram skunk, 71 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA