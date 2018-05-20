Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlene uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde yaptıkları uygulamada 12 adet ecstasy hap, paketler halinde yaklaşık 10 gram esrar ve bin 120 kapsül uyuşturucu etkisi doğuran sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir kişinin polis tarafından hakaret suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN