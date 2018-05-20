Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliği ve kullanımının engellenmesine yönelik Canik ilçesinde çalışma yaptı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin başka bir suçtan da arandığı tespit edildi.

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