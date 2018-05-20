Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun sokak düzeyinde ulaşılabilirliği ve kullanımının engellenmesine yönelik Canik ilçesinde çalışma yaptı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin başka bir suçtan da arandığı tespit edildi.