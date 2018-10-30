Samsun'da uyuşturucu operasyonu 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine takip edilen 3'ü kadın 7 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yakakent ilçesinde İstanbul'dan gelen şüpheli otomobili durdurdu, arama yaptı. Aramada, 550 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan arlarında 3'ü kadın C.D., S.D., G.B., Y. E.S., B.C.K. ve R.D gözaltına alındı. Şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.C. D. ise Bafra'da yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklandı.