Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan N.K. ve M.O. isimli şahısların İstanbul'dan satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmada N.K. ve M.O. İstanbul dönüşü İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde A.K.T., H.F.Ç. ve S.M. adlı kadın ile birlikte araç içerisinde 59 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandılar.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.K., M.O., S.M., A.K.T. ve H.F.Ç. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen F.C. de Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 1'i kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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