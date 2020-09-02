Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

SAMSUN polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
02.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:41

SAMSUN polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan 3 şüphelini uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda bağlantılı oldukları saptanan 3 şüphelinin de Ordu'da olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Operasyonda, 16 kilo 410 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 3,5 milyon lira ve 164 bin içimlik olduğu öğrenildi. 


Kaynak: DHA

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