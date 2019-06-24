Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirilirken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 9,83 gram sentetik kannobinoid (bonzai) ele geçirilirken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda gerçekleştirdikleri takip sonucunda araç içerisinde bulunan 4 şahıs ve olayla ilgili 2 zanlı olmak üzere, toplamda 6 şüpheliden 'fişek' halinde 9,83 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ö. (41), A.Y. (32), C.Z. (31), E.Ş. (39), H.T. (26) ve E.C. (31) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan E.C. (31) sorgusunun ardından serbest bırakılırken, diğer 5 zanlı Çarşamba Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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