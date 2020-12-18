Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

18.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:42
Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberler... Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen S.K, M.C.Ş.,Y.D., E.K. ve H.B. isimli şahıslarla ilgili olarak yaptıkları çalışmalar sonucu, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların irtibatlı oldukları adresler ile araçlarında yapılan aramalarda 883,4 gram bonzai, 102,45 gram esrar maddesi,85,45 gram metamfetamin maddesi,5,68 gram skunk maddesi, 2 bin 850 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi 2 adet 7.65 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi ve 26 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş
Magazin İrem Derici Defne Samyeli Ayşegül Yıldız Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Ersun Yanal Çağdaş Atan Kylian Mbappe Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Kredi Karar Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:42:45. #1.15#
title