Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

27.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:55
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kişi, 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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