Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.
Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik 7 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kişi, 202 kapsül sentetik ecza, 6,63 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN