Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlene operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlene operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda, Bafra ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. isimli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Bafra ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 39,29 gram sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 42,39 gram metamfetamin maddesi, 1,87 gram kenevir tohumu ve 9 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili M.B., R.D., E.Ç. ve E.C. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı