Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen Ö.K., S.K. ve B.G.'yi takibi aldı. Söz konusu şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıslarla teması görülen 1 şahıstan 7 adet sentetik ecza hap elde edildi. Olayın devamında şüpheli şahısların ikametlerine düzenlenen operasyonda 623 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 55 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.K., S.K. ve B.G. ile şüpheli şahıslarla müşterek hareket ettiği tespit edilen E.K. gözaltna alındı. 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı