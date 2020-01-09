Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:21
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

'da polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları tespit ettikleri 2 kişiyi 43 gram bonzai, 18 adet kapsül sentetik ecza ve 17 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahıslarla birlikte hareket ettikleri iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan A.A., H.A., B.D. ve Y.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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