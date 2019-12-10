Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

10.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:25

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda paketler halinde 15,45 gram bonzai, 46,73 gram esrar maddesiyle 434 adet ekstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.S., B.L. ile F.Ç. adlı kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA