Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre devam eden planlı çalışma sonucu "uyuşturucu ticareti" yapan şahıslara yönelik Samsun ve Amasya illerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Samsun'da 2 kişi, Amasya'da ise 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte satışa hazır 8.25 gram bonzai, 224 kapsül sentetik ecza, 1.37 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA