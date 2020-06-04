Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2'si yabancı uyruklu 5 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri takip ve çalışmalar doğrultusunda 3 kişiyi yaklaşık 600 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Narkotik polisi İlkadım ilçesinde yaptıkları yaptıkları bir başka operasyonda ise yabancı uyruklu 2 kişiyi bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile yakaladı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 5 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA