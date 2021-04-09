Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları gerekçesiyle O.K. ve Z.D.'yi takibe aldı. Söz konusu kişiler ile fiziki teması görülen 5 şahıstan 68 adet sentetik ecza hap ve 13,42 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. ve Z.D. adlı kız Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan Z.D. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan O.K. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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