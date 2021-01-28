Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

28.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:44
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden M.U.K'nin evinde 2 paket halinde toplam 25,03 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Diğer şüpheli K.T'nin ikamet adresinde yapılan aramada ise 6 paket halinde toplam 140,5 gram sentetik uyuşturucu maddesi, bir adet sentetik uyuşturucu maddesi katkılı sigara, 3 kapsül sentetik ecza hap, 25 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 21 adet kilitli poşet bulundu.

Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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