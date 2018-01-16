Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.H. (37) ve G.G.'ye (30) 34 plakalı bir otomobil içinde müdahale etti. Araçtaki bir kadından kullanmak için satın aldığı öğrenilen 1 paket bonzai ele geçti. Söz konusu araçta yapılan aramada 2 paket daha bonzai bulundu. Olayla ilgili F.H. ve G.G. gözaltına alındı.

"Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F.H. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, G.G. ise serbest bırakıldı. - SAMSUN