Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Samsun'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu S.S. ve Y.A.'yı Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde ev tuttukları ve buradan uyuşturucu satışına başladıkları tespit etti. Narkotik ekipleri yaptıkları takip çalışmalarında söz konusu kişilerden uyuşturucu satın almak için geldikleri ile sürülen 6 kişiyi satın aldıkları paketler halinde bonzai adlı uyuşturucu madde ile yakaladı. İfadeleri alınan 6 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, S.S. ve Y.A.'nın evlerinde yapılan aramada 148 gram satışa hazır bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. ve Y.A., ifadeleri alındıktan sonra "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN