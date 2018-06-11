Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı
Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şahıs uyuşturucu maddelerle yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya karşı il genelinde yaptıkları operasyonlarda kullanıcı konumunda bulunan 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte toplam 36,86 gram bonzai, 0,93 gram esrar ve 1 adet esrarlı sigara, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi ele geçirildi. İfadeleri alınan 17 zanlı, savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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