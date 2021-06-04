Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren çalışmalar doğrultusunda 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bafra ilçesinin Dededağ Mahallesi'ndeki 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda V.D.(25), F.E.(24), R.Ç.(25), Ü.G.(27), M.D.(37), A.K.(31), Y.Ş.(27), M.D.(37), T.Ç.(30), O.A.(24), M.K.(23), S.Ö.(23) ve M.K.(31) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 126 gram bonzai, 7 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 5 adet sentetik ecza hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 530 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı