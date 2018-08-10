Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün İlkadım ve Canik ilçelerinde sokak uygulaması yaptı.

Yapılan sokak uygulamalarında İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde 1 şahsın üzerinden 3,12 gram esrar maddesi, Kadıköy Mahallesi'nde Aras Sokak yanında bulunan ormanlık içerisinde 8 şahsın birlikte kullandığı uyuşturucu madde içme aparatı ile 0,10 gram bonzai,

Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 1 şahıstan 0,06 gram bonzai, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde durdurulan araç içerisinde bulunan 2 şahıstan 0,65 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 12 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 12 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti suçundan mahkemece aranan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN