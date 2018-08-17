Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulama ve denetimlerde toplam 12 kişiyle birlikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Atakum ve Canik ilçeleri bölgesinde uyuşturucu ile mücadele için uygulama ve denetim yaptı. Yapılan çalışmalarda Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde 3 şahıstan 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 0,10 gram bonzai ele geçirildi. Yine Alanlı Mahallesi'nde 5 şüpheliden 6 paket bonzai elde edildi. Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 1 şahıstan 0,80 gram bonzai ele geçirilirken söz konusu şahsın yaralama suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının da olduğu tespit edildi. Yavuz Selim Mahallesi'nde 1 kadının üzerinden de 2 paket halinde bonzai elde edildi. Karşıyaka Mahallesi'nde 2 şüpheliden 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 2 paket halinde 0,30 bonzai ele geçirildi. Bu kapsamda 1'i kadın toplam 12 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Muhammer Ay/İHA)