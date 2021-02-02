Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

02.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:16
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 216,22 gram esrar, 10 sentetik hap, 37,85 gram sentetik uyuşturucu, 96 sentetik ecza hapı, hassas terazi, 6 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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