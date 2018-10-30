Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde faaliyet gösteren sokak satıcılarına yönelik yaklaşık üç ay süren çalışma sonucu Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerini kapsayan eş zamanlı operasyonda düzenlendi. Operasyonda Gözde Ç., Cengiz B., Özgür G., Yusuf Ç., Fatih G., Ersin İ., Yıllar Y., Fethi H., Aykut U., Ahmet C.İ. ve Uğur Y., yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında daha önceki ara yakalanmalarda 1 kilo 594 gram bonzai, 443,19 gram esrar maddesi,56 adet ekstasy hap, 30 adet sentetik ecza uyuşturucu madde etkisi gösteren hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet dolu fişek elde edilirken, bu sabah yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 7 adet 7,65 milimetre çapınca dolu fişek, 6 kapsül sentetik ecza uyuşturucu hap, farklı adreslerde 2,26 ve 2 gram olmak üzere toplam da 4,26 gram esrar maddesi, 50,01 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 470 lira paraya al konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN