Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Anadolu Mahallesi 2 şüpheliden 0,58 gram esrar maddesi, Selahiye Mahallesi'nde 4 şüpheliden 1 adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında mermi ve 0,38 gram esrar maddesi, Derebahçe Mahallesinde 1 şüpheliden 0,06 gram esrar maddesi, Ulugazi Mahallesinde 3 şüpheliden 7 adet ecstasy hap, Samsun otogarında 1 şüpheliden 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN
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