Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Samsun'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Anadolu Mahallesi 2 şüpheliden 0,58 gram esrar maddesi, Selahiye Mahallesi'nde 4 şüpheliden 1 adet 9 mm çapında tabanca, 7 adet 9 mm çapında mermi ve 0,38 gram esrar maddesi, Derebahçe Mahallesinde 1 şüpheliden 0,06 gram esrar maddesi, Ulugazi Mahallesinde 3 şüpheliden 7 adet ecstasy hap, Samsun otogarında 1 şüpheliden 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. - SAMSUN

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