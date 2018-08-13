Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulama ve denetimlerde gözaltına alınan 10 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve silah ele geçti.

Olay, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

İlkadım ve Canik bölgesinde yaptıkları uyuşturucu uygulamalarında ve çalışmalarda Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 şahıstan 1 adet içme aparatı ile 0,13 gram bonzai, yine

Yavuz Selim Mahallesi'nde 1 şahıstan 1 adet 7.65 mm çapında tabanca 3 adet mermi, İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 şahıstan 7 adet uyuşturucu özelliği olan hap,

Hürriyet Mahallesi'nde 1 şüpheliden 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, Kalkancı Mahalles'inde 1 şüpheliden yaklaşık 10 gram bonzai, 1 şahıstan 2 paket halinde 2,10 gram bonzai ve Samsun Meyve ve Sebze Hali arkasında bulunan boş arazide 1 şahıstan 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yapılan denetimlerde toplam 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN