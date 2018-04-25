Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, sabah Bafra ilçe merkezinde 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda paketler halinde yaklaşık 16 gram bonzai, 15 gram esrar, 99 adet ecstasy, 2 adet lyrica hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet mermi ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 2 bin 60 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN