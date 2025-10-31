Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda iş yerinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenlendi. H.T. (48) isimli şahsın bulunduğu iş yerinde yapılan aramada 4,06 gram metamfetamin, 32 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli H.T. ekiplerce gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN