Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
07.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:12
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma sonucu Sefalı Mahallesi'nde O.B'nin (31) arazisinde arama yaptı.
Aramada 75 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, O.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA