Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da berber dükkanında uyuşturucu sattığı ileri sürülen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet A.K.'nin berber dükkanında uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri Mehmet A.K.'yi takibe aldı ve fiziki temas kurduğu 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada 1 paket bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Mehmet A.K.'den 4 parça halinde 4,26 gram bonzai ve 3 adet refapen hap ele geçti.

Emniyette sorgulanan Mehmet A.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN