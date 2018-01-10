Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da 2 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen genç, polisin takibi sonucu uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları istihbarı çalışma sonucu 23 yaşındaki G.Ç.'nin 1 kişiye 2 paket bonzai sattığını tespit etti. Narkotik Bürosu ekipleri yaptıkları takip sonucu G.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. G.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 49 gram bonzai ele geçti.

Polisteki sorgusu tamamlanan G.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN