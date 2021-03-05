Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen V.S. ve O.İ. ile ilgili çalışma yürüttü.

Şüphelilerin ortak kullandıkları ikamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 22 paket halinde 10,64 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi, zanlılar gözaltına alındı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri ise Derebahçe Mahallesi'nde şüphe üzerinde durdukları T.O. isimli kadının çantasında 287 sentetik ecza hapı buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

V.S. ve T.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek