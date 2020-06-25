Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Polis, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde iş yerinden irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattıkları bilgisi edinilen M.Y. ve G.K'yi gözaltına aldı.
İş yerinde arama yapan ekipler, 1274 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Ekipler, Samsun-Ankara kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta 45 gram metamfetamin ve 4,49 gram uyuşturucu madde buldu.
Araç sürücüsü U.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, G.K. ve U.Ö. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA