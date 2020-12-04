Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 4 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 4 şüpheli yakalandı

04.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:40
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda biri kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen O.C'nin ikametinde yapılan aramada 50,06 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi, 3 kapsül sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanımı için düzenlenmiş aparat ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla takip edilen E.G. ile teması görülen bir kişide de 7 sentetik ecza hapı ele geçiren ekipler, zanlının ikametinde yaptıkları aramada 35 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1255 lira buldu. E.G. ise yakalandı.

Bir başka operasyonda G.G. ve kadın şüpheli Ö.G'nin uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, şüphelilerin Uzgur Mahallesi'ndeki ikametinde satışa hazır 63,76 gram esrar, 31 kapsül sentetik ecza hapı, kenevir bitkisi, kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 11 tüfek kartuşu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 405 lira buldu.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.G. ile G.G. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Şanlıurfa merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı - Şüpheliler adliyeye sevk edildi (3)
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı - Şüpheliler adliyeye sevk edildi (3)
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Kenan Işık Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Samatta Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Nacer Chadli
Tüm Haberler Uefa Bursa Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında biri kadın 4 şüpheli yakalandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 15:51:04. #1.15#
title