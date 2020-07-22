Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy ve İlkadım ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, iki ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 124 kök Hint keneviri, 129 uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş aparatlar, tabanca ve mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheliler S.K, M.Ö, S.T, İ.Ö. ve U.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA