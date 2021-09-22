Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen N.D'ye ait ikamette arama yapan ekipler, 392 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Adalet Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen U.T. de 5,58 gram metamfetamin ile yakalandı. Zanlının ikametindeki aramada ise 5,37 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 800 lira bulundu.

Canik ilçesinde Hacıismail Mahallesinde E.K'nin adresinde arama yapan ekipler, 477,69 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edilen 13 bin 955 lira ele geçirdi.

Ekiplerin çalışması kapsamında, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 10 Eylül'de ele geçirilen 51,08 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu hap ile ilgili firari zanlı O.B. de yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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