Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ayvacık, İlkadım ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 3 ilçede belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Narkotik dedektör köpeği "Bone" ve "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 162 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA