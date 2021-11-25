Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bir otel odasında, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen M.C. ve A.M'yi kaldıkları otelde yakaladı. Zanlıların üzerinde ve otel odasında arama yapan ekipler, 26,98 gram metamfetamin ile 34 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli C.Ö'yü takip eden ekipler, zanlının kullandığı aracı Yenidoğan Mahallesi'nde durdurdu. Araçta yapılan aramada 69 uyuşturucu hap, 126 kapsül sentetik ecza hap, bir miktar esrar ve cam aparat bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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