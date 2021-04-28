Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu sattığı öne sürülen O.H.S, Ö.D. ve A.Y'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 368,04 gram sentetik uyuşturucu, sentetik hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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