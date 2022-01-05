Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 871 gram kubar esrar, 1204 sentetik uyuşturucu ecza hap, 163 gram metamfetamin, 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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