Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 28 zanlı yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 15 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 871 gram kubar esrar, 1204 sentetik uyuşturucu ecza hap, 163 gram metamfetamin, 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

Oğluna döner arasında uyuşturucu gönderen baba tutuklandı

 FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title